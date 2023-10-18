Şehidin Var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Acı Haber
Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit oldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, Pençe-Kilit Operasyonunda görev almıştı. Bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralandı kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Güneş'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta 2 terörist de etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi