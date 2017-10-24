İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "İBB WiFi" ismiyle verilen ücretsiz internet hizmeti, Şehir Tiyatroları sahnelerinde de verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "İBB WiFi" ismiyle verilen ücretsiz internet hizmeti, Şehir Tiyatroları sahnelerinde de verilecek.



Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesince meydan, cadde, park, bahçe, spor ve kültür tesisleri benzeri birçok kamusal alanda sağlanan Wi-Fi hizmeti, Şehir Tiyatroları sahnelerinde de ücretsiz olacak.



İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi ve Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tiyatroseverler ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek.



Ücretsiz internete bağlanmak isteyen kullanıcılar, cihazlarının Wi-Fi ayarlarını aktif edip "ibbWiFi" bağlantısını seçtikten sonra gerekli adımları takip ederek interneti kullanabilecek.