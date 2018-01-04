"AK Parti iktidarına kadar Muş'a bizden önceki son 5 yılda 1,5 milyarlık yatırım yapıldı. AK Parti iktidarı döneminde Muş'a 8,5 milyarlık yatırım gerçekleştirilmiş. Demek ki sürekli artan ve ekonominin tüm alanlarında hizmet eden bir anlayış getirdik"

AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "AK Parti iktidarına kadar Muş'a bizden önceki son 5 yılda 1,5 milyarlık yatırım yapıldı. AK Parti iktidarı döneminde Muş'a 8,5 milyarlık yatırım gerçekleştirilmiş." dedi.



AKP Ekonomi İşleri Başkanlığınca öğretmen evi toplantı salonunda düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu''nda iş adamlarıyla bir araya gelen Taşkesenlioğlu, "AK Parti iktidarına kadar Ankara söyler, Anadolu dinlerdi. AK Parti milletin amir, devletin memur olduğu bir yönetim anlayışı gerçekleştirmektedir. 'Devlet söyler, millet yapar' değil, 'millet söyler, devlet milletiyle yapar' anlayışını gerçekleştirmeyi hedefledik." ifadesini kullandı.



Taşkesenlioğlu, AKP iktidarı olarak özellikle ekonomik alanda 3 temel başlık üzerinden hareket etmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Bunlar sürdürülebilir ekonomiyi geliştirmeyi sağlamak, kapsayıcı ekonomik çalışmaları yürütmek ve istihdam odaklı büyümeyi gerçekleştirmektir." diye konuştu.



Bugün başta IMF olmak üzere tüm borcunu ödemiş ve 2017 rakamları itibarıyla 260 milyar dolarlık bir bütçe büyüklüğüne ulaşmış bir Türkiye'den bahsedildiğini vurgulayan Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarına kadar Muş'a bizden önceki son 5 yılda 1,5 milyarlık yatırım yapıldı. AK Parti iktidarı döneminde Muş'a 8,5 milyarlık yatırım gerçekleştirilmiş. Demek ki sürekli artan ve ekonominin tüm alanlarında hizmet eden bir anlayış getirdik. Kapsayıcı büyüme çerçevesinde iş dünyasında kadın ve genç girişimcilerimizin desteklenmesine gayret ettik."



Taşkesenlioğlu, esnafa 3 milyar dolardan fazla destek verdiklerini ve yarına daha güvenle bakabilmeyi sağladıklarını, Muş'un ekonomik yapısını da hep beraber ihya edeceklerini bildirdi.

Devletin şefkatli ve kudretli elinin olduğunun altını çizen Taşkesenlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletin şefkatli elini ihtiyaç sahibine uzatırız. Kim kudret isterse de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birliğimize kim ki, bırakın hareket etmeyi, bırakın namlu uzatmayı laf edecek olacaksa o dil bedenden kopacaktır. FETÖ ve PKK'yı hep beraber bu topraklardan kazıdık ve bir daha bu topraklarda asla onlara fırsat tanımayacağız. Yatırım ancak güvenli ortamlarda yetişir ve gelişir. Bugüne kadar güveni bu topraklara sağladık. Biz PKK terör örgütünün bu topraklardan kellesini vücudundan ayırarak yeni bir destanı sizlerle beraber yazdık. 30-40 yıldır bu topraklara yatırımcının gelmesini önleyerek, yüzyıllardır burada yaşamaya devam eden Muşlunun terör zulmünden ve belasından göçünü gerçekleştirip, insan kaynağımızı azaltarak, ekonomimizi küçülterek, bize başka bir bela vermeye çalıştılar."