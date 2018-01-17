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Şehit 2 pilot ile teknisyenin cenazeleri, hava muhalefeti nedeniyle Konya'ya gönderildi

Kazada şehit olan 2 pilot ile teknisyenin naaşı, hava muhalefeti nedeniyle Konya'ya gönderildi

Şehit 2 pilot ile teknisyenin cenazeleri, hava muhalefeti nedeniyle Konya'ya gönderildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 2 pilot ile teknisyenin cenazeleri, hava muhalefeti nedeniyle Konya'ya gönderildi.

Kazada şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın Yalvaç Devlet Hastanesi morgundaki naaşları işlemlerinin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Hastanenin morg kapısı önüne çift taraflı sıralanan askeri yetkililer ve sağlık personeli saygı duruşunda bulundu. Ön kısımlarına Türk bayrağı asılan 3 ambulansa konulan şehitlerin cenazeleri, eskort eşliğinde Yalvaç Stadyumu'na getirildi.

Türk bayrağına sarılı tabutlar, askeri helikoptere konularak Konya'ya gönderildi.

Stadyuma gelen çok sayıda Yalvaçlı da şehitleri gözyaşları içinde uğurladı.

Bir askeri yetkili, şehit cenazelerinin hava koşullarının uygun olması halinde askeri uğurlama töreninin yapılacağı Eskişehir'e direkt olarak indirilebileceğini, aksi halde Konya'dan karayoluyla götürüleceklerini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yalvaç #ısparta #askeri uçak
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