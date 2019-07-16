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Şehit Ahmet Sinan Demircan, Gaziantep'te toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'nın döşediği bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Ahmet Sinan Demircan, Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit asker memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, Irak'ın kuzeyinde görevliydi. Katıldığı bir operasyonda PKK tarafından tuzaklanan bomba infilak etti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Demircan, şehit oldu.

Şehidin naaşı Van'daki törenin ardından Gaziantep'e uğurlandı.

Helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık'ta cenaze töreni yapıldı. 

Demircan, duaların ardından ebediyete uğurlandı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ırak
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