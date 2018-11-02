Şehit yakını ve gaziler, "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik" diyen Saadet Partisi Milletvekili İslam hakkında suç duyurusunda bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların yakınlarıyla gaziler, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında "15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik" diyen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında suç duyurusunda bulundu.



15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı şehit annesi Meltem Kılıç, milletvekili İslam hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vermek üzere, bir grup şehit yakını ve gazi ile adliyeye geldi.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıç, "Adının ve soyadının hakkını veremeyen" Cihangir İslam'ın 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destanı da idrak edemediğini söyledi.

Şehit ve gazilerin, canını ortaya koyarak hain terör örgütünün darbe girişimini engellediğini vurgulayan Kılıç, "Bu millet, bağımsızlığına uzanan her ele haddini bildirmiş, asırlardır bu topraklarda hain girişimlere gereken dersi vermiştir." dedi.



İslam'ın milletvekilliğinden istifasını istediklerini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nazır Cihangir İslam'ın, şehitlerimizin aziz ruhu ve bu kahraman millete karşı özür borcu var. Önce ihraç edilen, sonra da CHP içerisindeki Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye giren İslam, dün Gazi Meclis'in çatısı altında devletimize ve milletimize meydan okudu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Meclis'teki sözcülüğünü üstlenmiş gibi hareket eden, FETÖ militanlarının tahditlerini Meclis'e taşıyan bu adam, bu cesareti kim veya kimlerden alıyor.



Bizler, şehit ailesi ve gaziler olarak, tıpkı o gece olduğu gibi, teröristlere ve onların sevicilerine buradan meydan okuyoruz. Bırakın Meclis'i, hiçbir platformda şehit ve gazilerimizin incitilmesine müsaade etmeyeceğiz."



"Biraz vicdanları varsa ihraç ederler"



Açıklamaya katılan ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM'deki saldırı sırasında yaralanan Abdulkadir Tecimer de "Benim de gazi olduğum yüce Meclis'te bizlere batıl denilmesini esefle kınıyorum. Bizim dinimiz İslam, bayrağımız ay yıldızlı bayraktır. Haddini bilmeden, hududunu bilmeden benim tarafımdan seçilen vekil, bu milletin şehidine, bu milletin gazisine batıl diyecek kadar alçalamaz. Onu Meclis'e gönderen partinin liderine de söylüyorum; biraz vicdanları, biraz şerefleri varsa o insanı o partiden ihraç ederler. Biz o gece hak için sokağa çıktık. Kendisi batıl için mi yoksa hak için mi çıkmış, tarafını bize bildirsin." diye konuştu.



Darbe girişimi sırasında tankın önüne yatan Gazi Metin Doğan da darbe davalarını takip ettiklerini, darbe davası sanıklarına tek tip kıyafet giydirilmesini istediklerini söyledi.



Şehit yakınları ve gaziler, açıklamanın ardından, İslam hakkında, "hakaret" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarını içeren suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.



Soruşturma başlatıldı



27. Dönem Milletvekili Nazır Cihangir İslam, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Ortada bir çatışma varsa, bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede." ifadelerini kullanmıştı.



İslam hakkında "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.