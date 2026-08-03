Şehit aileleri ve gaziler için yeni kanun teklifi TBMM'de

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığına sunulan ve şehit aileleriyle gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin detaylarını paylaştı. Devletin "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit yakınları ve gaziler için önemli bir iyileştirme gerçekleştirdiğini belirten Işık, teklifin ilk bölümünün bugün Meclis'e sunulduğunu aktardı. Sürece dair ilk bulguları şu sözlerle ifade etti: "Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin maluliyet derecelerine göre en düşük alan gazimizin yani altıncı derecedeki gazimize 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Yine maluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de birinci derece gazilerimizin 68 bin ila 86 bin lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi."

MECLİS'E GELEN TEKLİF KİMLERİ KAPSIYOR?

Işık, "Bu bölümde şehit anne babalarımızın maaşlarının düzenlenmesi, terörle mücadelede erbaş ve er gazilerimizin maaşlarının düzenlenmesi ve ek gösterge gelmesi, 15 Temmuz gazileriyle, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan gazilerimizin maaşlarının düzenlenmesiyle ilgili bir kanun teklifi geldi." ifadelerini kaydetti.

Meclis'e gelen teklifle birlikte mevcut maaşlarda ciddi artışlar öngörülüyor. Halihazırda 7 bin ila 9 bin lira arasında maaş alan şehit anne ve babalarının maaşları 14 bin 37 liraya, 15 bin ila 16 bin lira arasında alanların maaşı ise 21 bin 500 liraya yükseltiliyor.

Maaş düzenlemeleri sadece şehit anne ve babalarıyla sınırlı kalmıyor; gazilerin maluliyet derecelerine göre belirlenen rakamlara ek gösterge hakları ve 15 Temmuz ile terörle mücadele gazilerinin kapsamı da ekleniyor. Işık, maaş ve gösterge artışlarının detaylarını şu ifadelerle paylaştı:"Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin maluliyet derecelerine göre en düşük alan gazimizin yani altıncı derecedeki gazimize 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Yine maluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de birinci derece gazilerimizin 68 bin ila 86 bin lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi. Bunların dışında ek gösterge oranı gazilerimizde 3600 ek göstergeye çıkarıldı. 15 Temmuz hain darbe gecesi yaralanıp da maluliyet derecesi alamayan gazilerimize de bu oranda bir maaş katsayısı artışıyla yaklaşık 28 bin 76 maaş bağlandı. Bunlar aynı zamanda muharip gazilerimizin de kendilerine sağlanan haklara, aynı haklara haiz oldular. Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayanlar, engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da sağlık kontrolüne, sağlık raporuna, tekrar Adli Tıp Kurumu aracılığıyla gönderildiğinde alacak sağlık raporuna binaen, yasalardaki düzenlenecek kanun teklifinde düzenlenecek şartlar sağlanırsa yine 28 bin 76 lira tutarında bir maaş bağlanacak."

Düzenlemede yaş sınırları ve evde bakım yardımları da yeniden şekilleniyor. Maluliyet derecesi artan gazilerde 40 olan yaş sınırının yeni teklifle 55'e çıkarılması planlanıyor. Ayrıca maluliyet derecesi yüksek olan ve evde bakım yardımı alan gazilere ödenen iki asgari ücret tutarındaki yardımın 70 bin 187 liraya çıkarılması teklif ediliyor.

Mali iyileştirmelerin yansıması istihdam haklarında da görülüyor. Terörle mücadelede görev alan birinci derece bir erbaş veya er gazi, istihdam hakkını kendisi kullanmazsa aylık geliri evde bakım ücreti ile birlikte 182 bin liraya, istihdam hakkını doğrudan kendisi kullandığı takdirde ise 252 bin liraya ulaşıyor.

YENİ YASAMA DÖNEMİ İÇİN SGK UYARISI

Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınan toplam 33 maddenin iki ayrı etapta yasalaşması hedefleniyor. İlk etabın mevcut yasa teklifiyle çıkarılacağı, kalan kısmın ise yeni yasama yılında tamamlanacağı belirtiliyor. Işık, sürecin ikinci etabında yaşanabilecek gecikmelere dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki eksikliklere dikkat çekerek şunları kaydetti: "Bunun ikiye bölündüğünü, bu kanun maddelerinin ilk etabının şimdi yapılacak yasa teklifiyle çıkacağını diğerinin de yeni yasama yılında tamamlanacağı bildirilmiştir. İnşallah bütünü ele alan konuların en kısa zamanda yasama yılında da yasa teklifi haline getirilip sunmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında şehitliğin ve gaziliğin tanımının olmamasından dolayı bu diğer ikinci bölümdeki çıkacak kanunların gecikmesi söz konusu. Sosyal Güvenlik Mevzuatında gazimize vazife malulü verilmekte. Şehidin tanımı ise 'görev esnasında hayatını kaybedenler' olarak geçmekte. En büyük sorun, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında şehitliğin ve gaziliğin tanımının yapılmaması. Tanımlar yapılırsa ikinci bölümdeki, önümüzdeki yasama döneminde çıkacak yasalar bir an evvel yasallaşmış olur. En önemli konulardan bir tanesi de budur."

Maaş ve özlük haklarındaki iyileştirmelerin yanında askeri sosyal tesislerin kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamalar devam ediyor. Ordu evlerine erbaş ve er gazilerin yanı sıra sözleşmeli erler ve uzman çavuşlar da giriş yapamıyor. Bu kısıtlama astsubaylar için de geçerliliğini koruyor; astsubayların subay orduevlerine girmesine izin verilmiyor.

Öte yandan, sadece hak sahiplerinin faydalanabildiği özel tesisler de faaliyetlerini sürdürüyor. Ankara Bilkent'teki Gazi Uyumevi ve Oteli, Balıkesir Ayvalık'taki şehit aileleri ve gaziler rehabilitasyon merkezi ile Çanakkale Şehit Gazi Konukevi'ne hak sahipleri dışında kimse kabul edilmiyor.