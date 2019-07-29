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Şehit ailelerinden AYM'ye tepki

Şehit aileleri, PKK 'ya karşı operasyonların durdurulmasını isteyen akademisyenler için verilen "hak ihlali" kararını protesto etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın istifasını isteyen Şehit aileleri ve gaziler, mahkeme önüne siyah çelenk bıraktı.

Şehit ailelerinden AYM'ye tepki

Şehit aileleri, Anayasa Mahkemesi’ni protesto etti.

Anayasa Mahkemesi, sözde barış bildirisine imza atan akademisyenlerin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı vermişti. Bildiride PKK'ya karşı operasyonlar durdurulmasını isteniyordu.

Yüksek mahkemenin tartışmalı kararına, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, Başkan Zühtü Arslan’ın istifasını istedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, kararı kabul etmediklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gaziler, açıklamanın ardından Anayasa Mahkemesi önüne siyah çelenk bıraktı.

“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” olarak adlandırılan metne imza atan 9 akademisyen için terör örgütü propagandası yapma suçuyla dava açılmıştı. Akademisyenler, çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

Bireysel başvurusu üzerine ise Anayasa Mahkemesi konuyu tekrar ele almıştı.  


Haber: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #AYM
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