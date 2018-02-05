El Bab bölgesinde şehit olan Teğmen Furkan Yayla'nın ailesi, oğullarının okul arkadaşı Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Teğmen Furkan Yayla'nın ailesi, oğullarının cenazesine katılarak kendilerini teselli eden Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun şehadet haberiyle benzer acıyı ikinci kez yaşadı.

Kara Harp Okulunda birlikte öğrenim gördüğü arkadaşı şehit Yayla'nın cenazesine katılan Çubukçu'nun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düştüğü haberi, Yayla ailesine büyük üzüntü yaşattı.

Anne Hülya ve baba Ethem Yayla, oğullarının şehadetinin birinci yılında mevlit okutmak üzere memleketleri Giresun'a geldi.

Hülya Yayla, AA muhabirine, oğlunun cenazesinde kendisini teselli etmeye çalışan Çubukçu'nun şehit düşmesiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Şehit Çubukçu'nun oğlunun okuldan arkadaşı olduğunu belirten anne Yayla, "Oğlumun cenaze töreninde bana sarılmıştı. Onun gibi arkadaşları da vardı. Furkan'ı toprağa koyarken çok kötü oldum, o da arkadan sarıldı, 'Anne üzülme, dik dur, intikamını alacağız.' dedi. Cihangir, seçilmişlerin seçilmişi. Allah ailesine sabırlar versin. Onlar da bizim gibi yandı. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşadık." diye konuştu.

Yayla, oğlu Talha'nın söylemesi üzerine Cihangir'in şehit olduğunu öğrendiğini dile getirerek, "Gerçekten çok kötü olduk. Oğlum, ağabeyi şehit olduğunda 'Anne dik dur, abim şehit oldu.' dedi. Cihangir, şehit olduğunda da gerçekten çok ağladık, kendimize gelemedik sanki acıyı tekrar yaşadık, sanki kendi evladımızı kaybettik." dedi.



"Evladımızı kaybetmiş gibi olduk"

Cihangir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacaklarını ifade eden Yayla, şunları kaydetti:

"Şu anda ben rahatsızım, ilaç kullanıyorum. O yüzden gidemedim. Cihangir'in annesi de biraz kendine gelsin, hem şehit mezarlığını ziyaret edeceğiz hem de ailenin yanına gideceğiz. Acımız bir oldu, kardeş aile gibi olduk. Evladımızı kaybetmiş gibi olduk, artık birbirimizi bırakmayız."

Ethem Yayla da oğullarının mevlit programı için memlekete geldiklerini anlattı.

Diğer oğulları Talha'nın, şehit Çubukçu'nun cenaze törenine katıldığını belirten Yayla, oğullarının ardından Cihangir Çubukçu'nun şehadet haberiyle üzüldüklerini kaydetti.

Teğmen Furkan Yayla, 2017 yılı Şubat ayında, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu. Yayla'nın cenaze törenine 2011-2015 yıllarında Kara Harp Okulunda birlikte öğrenim gördükleri arkadaşı Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu da katılmıştı. Çubukçu, cenaze sırasında anne Hülya Yayla'yı teselli etmişti.

Muhammed Cihangir Çubukçu da TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmuştu.