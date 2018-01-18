Şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Ailelerine sahip çıkmak hem milletin hem devletin görevi. İzmir'deki şehit ailesi ve gaziler, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldı.

Her şey vatan için... Kimi yurt içinde kimi sınır ötesinde... Kimi de 15 Temmuz’da şehit ve gazi oldu.İzmir’de yaşayan 19 şehit ailesi ve 3 gazimiz, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı ile onurlandırıldı.Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız konuştu, terör örgütleri ve arkasındaki uluslararası güçlere mesaj verdi.Utku Baran Topçuoğlu... İki buçuk yaşında... Babası Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu. Diyarbakır’da şehit olduğunda 2 aylıktı. Şimdi aslan gibi... Babasının varisi olarak "devlet övünç madalya ve beratını" Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'den aldı.Şehidimizin eşi Aysun Topçuoğlu, gurur dolu...Şehit ve gazilerimizin özgeçmişleri tek tek okundu. Ardından şehitlerimizin mirasçıları ve gazilerimize madalya ve beratları takdim edildi. Gurur ve hüzün bir aradaydı İzmir’de...Türk Milleti olarak şehit ve gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır...