Tayyar Kılıç, Malatyalı bir şehit babası. O'na "Ev mi oğul mu diye" sorsalar şüphesiz binlerce kez "Oğlum." derdi. Ancak o vatan için oğlunun şehadetini gördü. Evladını kaybeden acılı babaya verilen ev sözü yerine getirilmedi. Dahası şehit babasına akıllara durgunluk veren bir soru yönelttiler

Uzman Çavuş Mehmet Kılınç... Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarına katıldı. Şehrin teröristlerden temizlenmesi için çarpıştı. Vatan için gözünü kırpmadan çatışmalara katıldı.



Terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcılar nedeniyle Mayıs 2016'da şehit oldu. Malatyalı olan uzman çavuş, Yeşilyurt Gözene Mahallesi’nde toprağa verildi.



Törene katılan yetkililer şehit ailesine ev sözü verdi. Çünkü evi oturmaya elverişli değildi.



Ancak şehit ailesini o günden beri ne arayan ne soran var.



Oysa Tayyar Kılınç, oğlunu bu vatan için toprağa vermiş bir baba. Başı dik, gururlu. Sadece Hükümet yetkililerin verdiği sözü tutmasını istiyor.



Evde şehidin fotoğrafları var. Oğullarıyla iftihar ediyorlar. Kılınç ailesi hükümete kırgın ve tepkili. "Bizi unuttular" diye sitem ediyorlar.Üstelik şehit babasına yapılan saygızlık da bunlarla sınırlı değil.Babanın tek isteği verilen sözlerin tutulması.