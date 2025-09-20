Şehit ailesini 846 bin lira dolandırdılar! 11 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne’de şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit ailesini telefonda kandıran şüphelilerin 846 bin lira dolandırdığını belirtti.

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şubeleri koordineli operasyon düzenledi. İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.