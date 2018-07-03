Akçadağ'ın Doğanlar Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı Uzman Çavuş Gökhan Aslan 2016 Yılının Mayıs ayında Hakkari'nin Çukurca İlçesinde şehadete ulaştı.Şehidin naaşı Malatya ilinde yapılan törenin ardından Akçadağ İlçe mezarlığına defnedildi.

Malatya Haberin Vakti sitesinin yayımladığı habere göre Akçadağ İlçesine ait mezarlıkta kabri bulunan Şehit Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın ailesi geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay yaşadı.Akçadağ mezarlığında bulunan şehidin kabrinin etrafı için kilit taşı talebinde bulunan baba Ömer Aslan,Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan umulmadık bir tepki ile karşılaştı.



Şehit Babası Ömer Aslan'ın iddiasına göre kilit taşı talebi için Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ı aradı,talebini ilettikten sonra ise Şehit Babası Ömer Aslan olayları şöyle anlattı;''Bugün Ali başkanimızı aradım.Köylerde işlerin yoğun olduğu söylüyerek ufak işlere zaman ayıramıyacağını bana söylediği zaman sanki şehit olan bu vatanın evladı değilmiş gibi içim buruk oldu. Ondan sonra birde bana diyorki biz ilgilenmiyoruz , bende mezarlıklar müdürluğünü aradım onlarda bu yetkinın belediyelere verildiğinı söyledi bakım onarımın belediyelere verildiğini söylediler. Şehidine şehit ailesine değer vermeyen bir başkan ben bunu anladım çok üzüldüm. Birde bunu söyleyen başkanin AKP'li olması ben burda sesleniyorum tabiki burda sayın cumhurbaşkanım nerede bilecek böyle insanların şehidine değer verilmediğıni.Sanki babasının parasiyla yaptırıyor. Şunu iyi bilki vereceğın bir palet kilit taşı şehit ülkenın şehidi yaziklar olsun sana. Şehidine şehit ailesine saygısı olmayan kendisinede saygısı yoktur.Ben burada tüm şehit ve kahraman gazilerimize sesleniyorum. Sessiz kalmayalım bu başkanın yaptığına, Türkiye Harp Malulü Gazileri ve Şehit Dul Yetimleri Derneği başkanları tepkileri göstermelerini istiyorum.İnşallah cumhurbaşkanıma kadar ulaşsın.AKP yönetiminde ıstifa ediyorum böyle bir belediye başkanı ile aynı toplumda bulunmak istemiyorum.'' dedi.



Türkiye Harp Malülü Gazi Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği'nden açıklama

Türkiye Harp Malülü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ise şahsi facebook sayfasından yazılı bir açıklama yaparak Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a kınama mesajı gönderdi.



Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Mustafa Gözükara,şehit yakınlarının talepleri dikkate alınmalıdır ifadelerini kullandı.İşte Gözükara'nın o beyanı;



Türkiye Harp Malülü Gazi Şehit Dul ve etimleri derneği olarak Akçadağ belediye başkanın şehidimize Gökhan Aslan sahip çıkmayarak burada şehidimizi küçümseyerek söylemiş olduğu ithamlar çok ağrımıza gitmiştir Türkiye Harp Malülü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak bu söylemin çok ağır bir itham olduğunu düşünüyorum ne demek ben böyle ufak işlerle uğraşmam bizler şuan vatanımızda rahat bir şekilde duruyorsak şehitlerimizin sayesinde sen bir başkan olarak milletin seçmiş olduğu kişi olarak böyle ithamlarda bulunumazsın

Türkiye Harp Malülü gazileri sehit Dul ve Yetimleri derneği Malatya şubesi olarak Başta sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sayın valimize Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün yetkililere sesleniyoruz.Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünün sağlanması için kendisine verilen görevleri üstün hizmet anlayışı içinde canlarını feda etmekten çekinmeyerek görev yaparken hayatını kaybeden Şehitlerin geride kalan dul ve yetimleri ile malul ve gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi her şeyden önce kutsal vatandaşlık görevidir.



Türkiye Harp Malülü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi

Başkan Mustafa Gözükara



