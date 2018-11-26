İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın, Ankara'daki baba evine acı haber ulaştırıldı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın Anıttepe'deki evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.



Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, askeri yetkililerce Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cenazeler, polis eskortu eşliğinde Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.



Şehit Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın, Ankara'daki baba evine acı haber ulaştırıldı.