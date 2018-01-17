Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Odabaşı'nın acı haberi Ordu'daki ailesine ulaştı

Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın memleketi Ordu'da yas var.



Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile ilgililer, şehidin, ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesi'ndeki babaevine gitti.



Yetkililer, baba Mehmet Şefik ve anne İnci Odabaşı'ya oğullarının şehadet haberini verdi.



Sağlık ekiplerinin hazır bulundurulduğu şehit evine, aile yakınları ile komşular taziye için geldi.



Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Odabaşı'nın babaevine Türk bayrağı asıldı.