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Jandarmadan Anneler Günü sürprizi

Şehit anaları evlatlarına koştu!

Bugün anneler günü. Yurdun dört bir yanında gözü yaşlı şehit anneleri, vatan için can veren evlatlarının mezarına koştu. Ellerinde karanfillerle mezar başlarında dualar okuyan anneler, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Şehit anaları evlatlarına koştu!
Anneler gününde şehit evlatlarına koştu.

Sabah erken saatte mezarlığa giden anneler, kabirlerin mermerlerine yapıştırılmış anneler günü mektubu ile karşılaştı.

Mektupları okuyan şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Ardından Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, anneler günü dolayısıyla şehitlikte bir tören düzenledi.

Dernek Başkanı Mustafa Işık, tüm şehit annelerinin anneler günü kutladı.

Tören okunan duaların ardından sona erdi.


ulusal.com.tr
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