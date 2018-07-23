Osmaniye'de, çocukluk arkadaşı Şehit Uzman Çavuş Veli Demiryürek'in anısına şiir yazıp besteleyen müzisyen Hanifi Gökhan, şiirin ve şehit arkadaşının fotoğrafının bulunduğu tabloyu Demiryürek'in ailesine teslim etti

Osmaniye'de, çocukluk arkadaşı Şehit Uzman Çavuş Veli Demiryürek'in anısına şiir yazıp besteleyen müzisyen Hanifi Gökhan, üzerinde şiirin ve şehit arkadaşının fotoğrafının bulunduğu tabloyu şehidin ailesine hediye etti.



Gökhan, şehit Demiryürek'in babası Behsat Demiryürek'i evinde ziyaretinde, Veli Demiryürek ile kentteki Namık Kemal İlkokulunda aynı sınıfta okuduklarını anlattı.



Çocukluk arkadaşlıklarının her zaman ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Gökhan, "Okul bahçesinde büyüyünce ne olmak istediğimizi birbirimize sorduğumuzda ben müziğe ilgim olduğu için müzikle uğraşacağımı söylemiştim. Veli de 'Ben asker olacağım' demişti" dedi.



Gökhan, ilkokuldan sonra da görüşmeyi sürdürdüğü arkadaşının 2016 yılında şehit düştüğünde acı haberi televizyondan öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Veli'nin şehadet haberini görünce yaşadıklarımız film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Onun acısı hala içimizde taze. Ben de Veli için bir şiir yazıp bestelemek istedim. Bu besteyi ayrıca kentimizin terörle mücadelede şehit verdiği 256 isme de adadım. Bu sayede şehitlerimizin adını yaşatmış olacağımıza inanıyorum. Veli kardeşim adına yazdığım eserin yer aldığı tabloyu da ailesine teslim ettim. Kentimizde şehit olan bütün şehitlerimiz adına tablolar hazırlanıyor. Allah hepsinden razı olsun."



Şehit Uzman Çavuş Veli Demiryürek'in babası Behsat Demiryürek de oğlunun 18 Mayıs 2016'da Hakkari Aktütün’de askeri konvoyun geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu beraberindeki 3 arkadaşıyla şehit düştüğünü anımsattı.



Oğlu için Hanifi Gökhan'ın şiir yazıp beste yapmasının kendisini çok duygulandırdığını vurgulayan baba Demiryürek, "Çok teşekkür ediyorum. Oğlumun anılarını sahiplendiği için mutlu olduk, gururlandık.Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

