Zonguldak'ta hayırsever bir iş adamının eğitime destek olmak amacıyla yaptırdığı kütüphaneye, Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın adı verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın adı, bir okula yaptırılan kütüphaneye verildi.



Karaman beldesine bağlı Çayköy'de bulunan Murat Kayhan İlkokul ve Ortaokul'unda eğitim gören 118 öğrencinin eğitimine destek olmak amacıyla bir iş adamı tarafından okulun eksiklikleri giderildi.



İlk olarak su kuyusu için sondaj çalışması başlatılan ve yemekhanenin tadilatı yapılan okulda, daha sonra oluşturulan kütüphaneye kitap ve bilgisayarların temini sağlandı.

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın adının verildiği kütüphanede öğrenciler daha donanımlı koşullarda eğitim görme fırsatı buluyor.

Okul Müdür Yardımcısı Ayhan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever iş adamının katkılarıyla oluşturulan kütüphanede şehidin adının yaşatılacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulun iç dekorasyonu ve mobilyaların yenilendiğini belirten Işık, "Hakkari'de şehit düşen Kurak'ın ailesini ziyaret etmek için kente gelen hayırsever bir iş adamı tesadüfen okulumuzu görüp ziyaret etmiştir. Ziyaret sonrası okulumuzun ihtiyaçları konusunda bize yardımcı olabileceğini söyledi. İlk etapta su kuyusu için sondaj çalışmasını başlattı. Bunlarla yetinmeyip akabinde okulumuzun kütüphane ve yemek salonunun tadilatını yaptırarak, gerekli olan tüm materyalleri temin etti." dedi.

Işık, öğrencilere donanımlı bir kütüphane ve yemek salonu armağan eden iş adamına teşekkür ederek, "İş adamımız şehidimizin adını yaşatmak ve acılı ailenin acısını bir nebze olsun dindirebilmek adına buralara şehidin adının verilmesini talep etti. İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteği ve okul aile birliğinin kararıyla şehidimizin adı verildi." diye konuştu.

Şehidin kardeşi Uğur Kurak da şehidin adının yaşayacak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Onun her zaman yanımızda olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İsminin yaşayacak olmasından mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Uğur Kurak daha sonra iş adamı tarafından gönderilen çeşitli hediyeleri öğrencilere verdi.