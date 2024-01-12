Şehit askerlerle ilgili yanıltıcı bilgi yayan hesaplara inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

Ayrıca sosyal medyada yer aqlan provokatif paylaşımlarla ilgili de bir açıklama yaptı.

"ŞAHISLAR HAKKINDA YASAL İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

- Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

- Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.