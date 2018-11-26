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Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli’nin acı haberi ailesine ulaştı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli’in Nevşehir Göreme'deki dede evine acı haber ulaştı

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli’nin acı haberi ailesine ulaştı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli’nin Nevşehir Göreme'deki dede evine acı haber ulaştı.

İstanbul Sancaktepe’de Kara Kuvvetlerine ait askeri bir helikopterin düşmesi sonucunda, helikopterde bulunan 2’si subay, 2’si astsubay 4 askerimiz şehit olmuş, ayrıca ağır yaralanan bir uzman çavuş da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Askeri görevliler ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şehidin babasına acı haberi verdi.

Şehidimizin bir yıllık yeni evli olduğu bildirilen Şehidimiz Bekli'nin naaşının İstanbul’da düzenlenecek tören sonrası Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Sancaktepe
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