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Şehit Aybüke öğretmenin adı Niğde'de yaşatılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı, Niğde'deki Bademdere Şehit Nuri Dayan İlkokulunda yaşatılacak.

Şehit Aybüke öğretmenin adı Niğde'de yaşatılacak

Niğde Genç Fenerbahçeliler Derneği tarafından Çamardı ilçesindeki Bademdere Şehit Nuri Dayan İlkokulunda yaptırılan oyun odasına, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

Dernek Başkanı Ömer Kıymazer, açılış sonrası yaptığı açıklamada, Aybüke öğretmenin ismini en iyi şekilde yaşatacaklarını söyledi. 

Köy okullarında çalışmalar yaptıklarını anlatan Kıymazer, "Geçen yıllarda Niğde'de 5 köy okuluna kütüphane oluşturduk. İç dış tadilatını yaptığımız bir okulu boyadık. Yine okullarda giysi ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Bu yıl da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin ismini en iyi şekilde yaşatmak için Şehit Nuri Dayan İlkokulu'na oyun odası yaptık." dedi. 

Açılışa, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, Genç Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Aybüke Yalçın #şehit öğretmen
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