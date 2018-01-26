Şehit Astsubay Halisdemir'in yakın arkadaşı olan ve 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci askerlere karşı mücadele eden, dört ay önce PKK'lılar ile çıkan çatışmada ise şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar'ın babası Aslan Acar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dört ay önce, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar'ın Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan babası Aslan Acar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Askerlik şubesine giden Acar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü asker olmak istediğini belirten dilekçesini Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay’a sundu.

Acar'ın akrabası Yahya Ayan da Acar'la birlikte gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Havza Askerlik Şubesi çıkışında Acar, AA muhabirine, oğlunu dört ay önce vatan savunmasında şehit verdiğini belirtti.



Kendisinin de şehit olmaya hazır olduğunu vurgulayan Acar, "Şehit babası olarak operasyona katılmak istiyorum. Çocuğumun şehit olduğu yerde ölmek istiyorum. Bütün operasyonlara katılmak istiyorum." dedi.



Ayan da şehit yakını olarak vatanın birliği ve beraberliği adına gönüllü askerlik başvurusunda bulunduklarını vurgulayarak, "Dinimizi, memleketimizi, vatanımızı, çocuklarımızı savunmak için biz de askere gitmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yakın arkadaşı olan ve darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci askerlere karşı mücadele eden evli ve 4 kız çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar, dört ay önce Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü.