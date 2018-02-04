Harekatta şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in (24) Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.



Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren'e acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.



Haberi alan aile yakınları ve akrabaları eve gelerek aileye taziyede bulunurken, babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.



Şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.