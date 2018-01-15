Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp Adana'da toprağa verildi.
Bülent Alp, Çukurca'da PKK'lı teröristlerin füze saldırısında şehit olmuştu. 22 yaşındaki şehit için Adana'nın Kozan ilçesinde tören düzenlendi.
Hacıbeyli Mahallesi'ndeki mezarlık önünde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, ailesi ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Silah arkadaşları şehit ailesini teselli etti.
Törenin ardından Bülent Alp, toprağa verildi.
ulusal.com.tr
Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin füze saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp memleketi Adana'da toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı törende şehidin yakınlarını silah arkadaşları teselli etti.
Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp Adana'da toprağa verildi.
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