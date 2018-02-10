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Şehit Burak Akalın'ın Samsun'daki ailesine acı haber verildi

Harekatta şehit olan Uzman Çavuş Akalın'ın Samsun'daki ailesine acı haber verildi

Şehit Burak Akalın'ın Samsun'daki ailesine acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun'daki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.

Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarındaki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Aysel ile baba Ekrem Akalın'ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.
Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ile askerleri yetkililer, şehidin babaevine gelerek aileye taziyelerini iletti.
Bir kız kardeşi bulunan şehit Akalın'ın Bitlis'in Tatvan ilçesindeki komando taburunda görevli olduğu, 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
 

Etiketler; #afrin #komando #samsun #şehit
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