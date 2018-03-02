banner972
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi
Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi
HDP'li Öcalan'a hapis cezası
HDP'li Öcalan'a hapis cezası
Spotify'dan flaş karar
Spotify'dan flaş karar

Şehit Burhan Açıkkol'un Isparta'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. 

Şehit Burhan Açıkkol'un Isparta'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. 

Merkeze bağlı Yazısöğüt Köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini baba Durmuş Açıkkol ile diğer aile yakınlarına iletti. 

Şehit haberini duyan aile yakınları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere de Türk bayrakları asıldı. 

Isparta Belediyesi ekipleri şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın da aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti. 

Şehit Açıkkol'un 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #afrin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.