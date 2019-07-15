Şehit Cengiz Tokur son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur son yolculuğuna uğurlandı. Çukurca şehidi silah arkadaşının yanına defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur için cenaze töreni düzenlendi.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve bakanlar da katıldı.Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi. Tokur'un naaşı, 2016'da şehit olan Jandarma Astsubay Seçkin Çil'in kabrinin bulunduğu Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.