ASALA terör örgütü tarafından katledilen diplomatlarımız unutulmadı...
İzmir’de Hürriyet Devrimi kahramanlarından Talat Paşa olmak üzere şehit olan diplomatlar anıldı.
Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahini Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in soykırım yalanı ile ilgili mücadelesine vurgu yaptı.
Ermeni soykırımı yalanına karşı Karşıyaka Çarşı girişinde toplanan yurttaşların ellerinde diplomatların isimlerinin yazıldığı dövizler taşındı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.