İttihat ve Terakki'nin beyinlerinden Talat Paşa başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin katlettiği diplomat şehitlerimiz İzmir'de anıldı. 1915 olaylarının 103 yılında Vatan Partililer, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in mücadelesiyle soykırım yalanının 100. yılında bitirildiğini açıkladı.





İzmir’de Hürriyet Devrimi kahramanlarından Talat Paşa olmak üzere şehit olan diplomatlar anıldı.



Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahini Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in soykırım yalanı ile ilgili mücadelesine vurgu yaptı.



Ermeni soykırımı yalanına karşı Karşıyaka Çarşı girişinde toplanan yurttaşların ellerinde diplomatların isimlerinin yazıldığı dövizler taşındı.







ulusal.com.tr ASALA terör örgütü tarafından katledilen diplomatlarımız unutulmadı...İzmir’de Hürriyet Devrimi kahramanlarından Talat Paşa olmak üzere şehit olan diplomatlar anıldı.Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahini Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in soykırım yalanı ile ilgili mücadelesine vurgu yaptı.Ermeni soykırımı yalanına karşı Karşıyaka Çarşı girişinde toplanan yurttaşların ellerinde diplomatların isimlerinin yazıldığı dövizler taşındı.