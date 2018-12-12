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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlanıyor

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliğinde tören düzenlendi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlanıyor

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliğinde tören düzenlendi.

Rize Valiliğindeki törene, çok sayıda vatandaş katıldı. Verdi'nin cenazesi, Mersin'de toprağa verilecek.

Altuğ Verdi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S'nin silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Mersin'de yaşayan anne ve babasının evine Türk bayrakları asıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #altuğ verdi #Şehit Emniyet Müdürü #rize emniyet müdürü altuğ verdi
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