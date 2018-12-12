Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlanıyor. İlk tören Rize Valiliği önünde yapıldı. Verdi'nin naaşı toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize Valiliği önünde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.



Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü, Mersin'de toprağa verilecek.



Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin anne ve babası da Rize'ye giderek taziyeleri kabul etti.



Verdi'nin naaşı Rize Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından Mersin'e uğurlandı.



Altuğ Verdi'nin Mersin'de yaşayan anne ve babasının evine Türk bayrakları asıldı.



Saldırı sonrası Rize'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastenede tedavi gören 2 yaralı polisi ziyaret de etti. Yaralı polislerin tedavisi sürüyor.



ulusal.com.tr