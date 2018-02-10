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Şehit Enes Sarıaslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı

Harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı

Şehit Enes Sarıaslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Gaziantep'teki baba evinde yas var.

Şehit Sarıaslan'ın İstiklal Mahallesi 49. Nolu Sokak'taki evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti. Apartman görevlisi baba İmam ile anne Hatice Sarıaslan'ın, şehit olan oğullarının naaşını almak üzere Hatay'a gittiği öğrenildi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Enes Sarıaslan'ın 3 yıldır uzman çavuş olduğu belirtildi.
Taziyeleri kabul eden şehidin dedesi Abuzer Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devletimiz sağ olsun, torunum bizim değil, devletindir. Bu ateş başka kimseyi de yakmasın." dedi.

Etiketler; #gaziantep #şeht #zeytin dalı harekatı
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