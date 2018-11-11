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Şehit Er Menduh Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan topçu er Menduh Çelik, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Er Menduh Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden topçu er Menduh Çelik'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Şehit Çelik'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından helikopterle Şanlıurfa GAP Havaalanı'na getirildi.

Anne Naife, baba Demo Çelik ve akrabalarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, askeri araçla merkez Haliliye ilçesindeki Yeni Şehitlik Mezarlığı'na götürüldü.

Şehidin yakınları Kürtçe, Arapça ve Türkçe ağıtlar eşliğinde gözyaşı döktü.

Şanlıurfa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, şehidin gözyaşı döken arkadaşını sarılarak teskin etmeye çalıştı.

Törene asker kıyafetiyle katılan çocuğun tabutun başında asker selamı vermesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Şehit Çelik'in cenazesi, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehitlikte defnedildi. 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün kaza sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker yaralanmıştı.


Kaynak: AA
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