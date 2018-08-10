PKK'ya tepki gösterdiler, Türk bayraklarıyla şehit törenine akın ettiler.
Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç Hakkari'de görev yapıyordu. Çukurca ilçesindeki üs bölgesinde PKK'lıların sınır ötesinden açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Şehidin naaşı Hakkari'deki törenin ardından memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesine uğurlandı.
Binlerce kişi şehit törenine katıldı. PKK aleyhine sloganlar atıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı ilçeye bağlı Akyele köyünde toprağa verildi.
Şehit 2 yıl önce göreve başlamıştı.
ulusal.com.tr
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