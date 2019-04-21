Türkiye-Irak sınır hattında şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul, son yolculuğuna uğurlandı. Çiyapul, memleketi Iğdır'da defnedildi.

PKK saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul defnedildi.



Çiyapul için ilk tören Hakkari'de yapıldı, ardından memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine gönderildi.



Karasu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.



Şehit Çiyapul, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı.



Hakkari Irak sınırında şehit olan 3 asker de bugün defnedilecek.





ulusal.com.tr



