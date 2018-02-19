Akçakale ilçesinde askeri aracın dereye devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın şehadet haberi, Konya'da yaşayan ailesine verildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, askeri aracın dereye devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın şehadet haberi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Doğanhisar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Abdullah Koç, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ayar ve diğer yetkililer, şehidin Başköy Mahallesi'ndeki annesinin evine geldi.



Oğlunun şehadet haberini alan anne Durmuşe Başdemir, büyük üzüntü yaşadı.



Şehidin annesinin evine Türk bayrakları asıldı.



Haberi alarak eve gelen baba Ayhan Ertaş'ı da yakınları teselli etti.



Anne ve babası boşanan şehidin 4 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.



Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrilmişti. Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmış, 2 asker ise şehit olmuştu.