Şehit eşinden yürek burkan 18 Mart mesajı: "Burası benim damsız ilk evim"

"İki çocuğum var. Yaklaşık 10 yıldır buradayız. Burası bizim evimiz. Her zaman söylüyorum, ilk geldiğim günden itibaren de ifade ediyorum. Burası benim damsız evim, çatısı olmayan evim, ilk evim. Çorum’daki tek yerim. Bugüne özel olarak misafirlerimizi kendi evimizde, asıl evimizde ağırlamak için buradayız. Bugün, bayramın iki gün öncesi. Yarın bayrama bir gün kalacak, ertesi gün bayram. Eşim de bayrama 10 gün kala, Ramazan ayında şehit olmuştu. Bu nedenle Ramazan benim için o günden sonra bambaşka bir anlam kazandı. Bu yıl da yine Ramazan’a denk geldi. Yarın da buradayız, bayram günü de buradayız. Bekleriz. Biz sadece bugün değil, her zaman anıyoruz. Bugünün en güzel yanlarından biri Ramazan’a denk gelmesi. Ancak bugün buranın haline bakınca çok puslu, sanki üzgün gibi. Bu vesileyle tüm vatan evlatlarının ruhu şad, mekanları cennet olsun. Biz onların yanındayız. Ben eşi olarak buradayım, onun yanındayım. Aslında söylenecek çok şey var. En başta şunu söyleyeyim. Çok özledik. Burada bu şekilde olmak elbette gurur verici ama özlemi apayrı"