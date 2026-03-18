Şehit eşinden yürek burkan 18 Mart mesajı: "Burası benim damsız ilk evim"
Çorum'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde tören düzenlendi. 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un eşi Gülay Erkoç eşinin kabrini ziyaret ederek, "Burası benim damsız ilk evim" ifadelerini kullandı.
Çorum'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çorum Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.
Şehitlik anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi.
Program, şehit kabirlerine karanfillerin bırakılması ve edilen dualarla sona erdi.
Geniş katılımla gerçekleşen anma programında Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak yer aldı.
Törene ayrıca protokol üyeleri, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
"MÜREFFEH BİR ÜLKEYİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ"
Törende katılımcılara hitap eden Çorum Valisi Ali Çalgan, şehitlerin fedakarlıklarına dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Cennet vatanımızı savunmak uğruna gözünüzü kırpmadan canlarınızı feda ettiniz. Bu eşsiz fedakârlığınız, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacak; sergilediğiniz kahramanlıklar, şanlı tarihimizin altın sayfalarında daima onurla anılacaktır. Bizler de kanlarınızla sulayarak bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanı her daim koruyacak, istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çanakkale ruhunu miras alan nesiller olarak geleceğimizi güvenle inşa etmek için var gücümüzle çalışacak, milli değerlerimize sahip çıkarak müreffeh bir ülkeyi gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünü kutluyoruz"
Tören kapsamında şehit yakınları da kabirleri başında dua etti.
2016 yılında Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un eşi Gülay Erkoç, eşinin kabrini ziyaret edenler arasındaydı. Eşinin Ramazan Bayramı'na 10 gün kala şehit düştüğünü hatırlatan Erkoç, hislerini şu sözlerle dile getirdi:
"İki çocuğum var. Yaklaşık 10 yıldır buradayız. Burası bizim evimiz. Her zaman söylüyorum, ilk geldiğim günden itibaren de ifade ediyorum. Burası benim damsız evim, çatısı olmayan evim, ilk evim. Çorum’daki tek yerim. Bugüne özel olarak misafirlerimizi kendi evimizde, asıl evimizde ağırlamak için buradayız. Bugün, bayramın iki gün öncesi. Yarın bayrama bir gün kalacak, ertesi gün bayram. Eşim de bayrama 10 gün kala, Ramazan ayında şehit olmuştu. Bu nedenle Ramazan benim için o günden sonra bambaşka bir anlam kazandı. Bu yıl da yine Ramazan’a denk geldi. Yarın da buradayız, bayram günü de buradayız. Bekleriz. Biz sadece bugün değil, her zaman anıyoruz. Bugünün en güzel yanlarından biri Ramazan’a denk gelmesi. Ancak bugün buranın haline bakınca çok puslu, sanki üzgün gibi. Bu vesileyle tüm vatan evlatlarının ruhu şad, mekanları cennet olsun. Biz onların yanındayız. Ben eşi olarak buradayım, onun yanındayım. Aslında söylenecek çok şey var. En başta şunu söyleyeyim. Çok özledik. Burada bu şekilde olmak elbette gurur verici ama özlemi apayrı"