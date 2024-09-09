Şehit eşinin acısına dayanamadı: Acı haberle doğum yaptı

Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, dün akşam saatlerinde zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehidin haberini alan 8 aylık hamile eşi, yaşadığı büyük üzüntü sonrası doğum yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şehit eşinin acısına dayanamadı: Acı haberle doğum yaptı
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 Tunceli'nin Karaoğlan mevkiinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 4 asker hayatını kaybetti. Eşinin Tunceli'de görev yapmasından dolayı Balıkesir'deki ailesinin yanında kalan hamile Gizem Büyükçaylı, kocasının şehadet haberini aldı.

Acı Haber Sonrası Doğum Yaptı

Şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan Gizem Büyükçaylı, hastaneye kaldırılarak acil sezaryenle doğum yaptı ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Balıkesir Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki baba evine ise Türk bayrağı asıldı.

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