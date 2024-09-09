Şehit eşinin acısına dayanamadı: Acı haberle doğum yaptı

Tunceli'nin Karaoğlan mevkiinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 4 asker hayatını kaybetti. Eşinin Tunceli'de görev yapmasından dolayı Balıkesir'deki ailesinin yanında kalan hamile Gizem Büyükçaylı, kocasının şehadet haberini aldı.

Acı Haber Sonrası Doğum Yaptı

Şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan Gizem Büyükçaylı, hastaneye kaldırılarak acil sezaryenle doğum yaptı ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Balıkesir Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki baba evine ise Türk bayrağı asıldı.