Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ethem Barış'ın naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ethem Barış'ın cenazesi, memleketi Konya'ın Ilgın ilçesinde defnedildi.



Şehit Barış'ın naaşı, Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde Argıthanı Mahallesi'ndeki tören alanına getirildi.



Oğlunun tabutunu okşayan baba Memiş ve anne Gönül Barış'ı yakınları ve askeri personel teskin etmeye çalıştı.



Şehidin nişanlısı Hatice Girgin, Ethem Barış'ın isminin yazılı olduğu kolyeyi ve nişan yüzüklerini elinden düşürmedi. Gözyaşı döken Girgin'i yakınları teselli etmeye çalıştı.



Alandaki çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.



Şehit Barış'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.