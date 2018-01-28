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Şehit Fatih Mehmethan'ın İstanbul'daki baba evine acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın İstanbul'daki baba evine acı haber verildi

Şehit Fatih Mehmethan'ın İstanbul'daki baba evine acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın İstanbul'daki yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde oturan baba Mehmet Mehmethan'ın evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Şehidin babasının evi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.

Topağacı Merkez Camisi'nin çay evinde taziyeleri kabul eden baba Mehmethan'a, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve askeri yetkililer ile yakınları taziye dileklerini iletti.

Bu arada şehidin birkaç ay önce evlendiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ümraniye #Şehit astsby üstçvş Fatih Mehmethan #şehit #istanbul
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