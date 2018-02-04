TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gürsu memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Gürsu'nun (28) naaşı, Elazığ Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Çaydaçıra Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Mevlana Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Metin Murat, annesi Filiz, kardeşleri Çağrı ve Melike Gürsu ile yakınları tabutun önünde gözyaşı döktü.

Törene katılan çok sayıda vatandaş sık sık tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Gürsu için dua edildi. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde top arabasıyla cenaze aracına kadar götürüldü.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, törende yaptığı konuşmada, şehit Fevzi Gürsu'nun milletin birliği, beraberliği, ülkesi, inancı, dini ve ezanı için şehadete yürüdüğünü belirtti.

Şehidin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Canikli, "Milletimiz ve ailesi için büyük bir acı, ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim annesinin, babasının, kardeşlerinin, bütün sevenlerinin ve milletimizin acısını hafifletsin. Ne mutlu ki mertebelerin en büyüğünü Rabbim ona nasip etti. İnşallah sevdikleri onun şehadetinden nasip alacak, faydalanacaklar." dedi.



"Onların verdiği silahlarla bu yiğitlerimizi şehit ettiler"

Canikli, Elazığ'dan bütün dünyaya ve ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen taşeron, hain örgütlere destek verenlere seslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakın o verdiğiniz silahlar, bu millete dönecek, Türkiye'ye yönelecek.' diye daha önce de ikaz ettik. İşte en son örneğini dün gördük. Onların verdiği silahlarla bu yiğitlerimizi şehit ettiler, fidanlarımız o nedenle toprağa düştü. Artık sözün bittiği noktadayız. Terör örgütüne destek veren kim olursa olsun bu desteğini durdurmalı ve bitirmelidir. Bu Türk milleti için bir bağımsızlık mücadelesidir. 20 Ocak'tan beri terör örgütü Afrin bölgesinden ülkemize yönelik 90'a yakın saldırıda bulundu. Bunlar bir günde olmadı, bu silahları bir günde getirmediler. Demek ki hazırlıklarını aylar yıllar öncesinden yapmışlar, yapmaya devam ediyorlar. Niye bu harekatın şimdi yapıldığını anlayabildiniz mi?"



"Destan yazıyorlar"

Canikli, bu milletin birlik ve beraberliği, bağımsızlığı için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bu milletin, ortaya koyduğu o cesaret ve korkusuzlukla bu toprakların çiğnenemeyeceğini tekrar dünyaya göstereceğini vurgulayan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar kutsal topraklar, her karış toprağımızda şehidin kanı var. Sonuna kadar savunacağız. Allah'a hamdolsun güçlüyüz, ordumuzda güçlü. Artık operasyonlarda kullandığımız mühimmatları kendimiz üretiyoruz, silahları kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan almış olsaydık bu operasyonları yapamazdık zaten. Ona müsaade etmezlerdi. Ama hamdolsun ihtiyacımız yok. Binlerce yiğidimiz oralarda bu toprakları ve bizim özgürlüğümüzü korumak için mücadele ediyor, destan yazıyorlar. Rabbim onları muzaffer eylesin."

Daha sonra şehidin naaşı, götürüldüğü Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Metin, annesi Filiz, kardeşleri Çağrı ve Melike Gürsu, Bakan Canikli'nin yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.