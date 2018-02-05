TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Karaca'nın cenazesi Muş'ta toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Karaca'nın naaşının Merkez Çağlayan Camisi'ne getirilişi sırasında yakınları gözyaşı döktü.



Vali Aziz Yıldırım, şehidin babası Alican Karaca'yı teskin etti.







Kılınan namazın ardından şehit Karaca'nın naaşı Şehir Taşo Mezarlığı'na götürüldü.



Törene katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla mezarlığa kadar yürüdü.



Şehit Karaca'nın naaşı, Şehir Taşo Mezarlığı'nda defnedildi. Okunan duaların ardından Vali Yıldırım, şehidin babası Karaca'ya Türk bayrağı verdi.



Törene, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe kaymakamları, askeri yetkililer, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldı.