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Şehit Gazeteci Tahsin İzmir’de, anıtı başında anıldı

Gazeteci Hasan Tahsin 99 yıl önce emperyalizme attığı ilk kurşunla Millî Mücadele’yi başlattı. Şehit Gazeteci Tahsin İzmir’de, anıtı başında anıldı. Törene çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve öğrenci katıldı.

Şehit Gazeteci Tahsin İzmir’de, anıtı başında anıldı
İzmir’in işgali sırasında direnişini ve Milli Mücadele’yi başlattı..

Aradan geçen 99 yıl onu unutturmadı..

İşgal yıllarında düşmana ilk kurşunu atan şehit gazeteci Hasan Tahsin, Konak’ta İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı.

Tören, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve Yönetim Kurulu üyelerinin anıta çelenk koymasıyla başladı. 

Dikmen Hasan Tahsin ruhuyla mücadele edeceklerini söyledi.  


HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr
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