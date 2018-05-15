İzmir’in işgali sırasında direnişini ve Milli Mücadele’yi başlattı..
Aradan geçen 99 yıl onu unutturmadı..
İşgal yıllarında düşmana ilk kurşunu atan şehit gazeteci Hasan Tahsin, Konak’ta İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı.
Tören, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve Yönetim Kurulu üyelerinin anıta çelenk koymasıyla başladı.
Dikmen Hasan Tahsin ruhuyla mücadele edeceklerini söyledi.
HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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