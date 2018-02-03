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Şehit Halil İbrahim Akgül'ün Çorum'daki ailesine acı haber verildi

Harekatta şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Akgül'ün Çorum'daki ailesine şehadet haberi iletildi

Şehit Halil İbrahim Akgül'ün Çorum'daki ailesine acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün Çorum'daki ailesine acı haber verildi.

Operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Akgül'ün Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi'nde bulunan evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz ve askeri yetkililer, şehadet haberini anne Zeynep Akgül'e iletti.

Haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberini alan yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu.

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Akgül'ün bir süre önce nişanlandığı ve yazın düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Şehidin iki kardeşi bulunduğu, babası Mustafa Akgül'ün Bursa'da yaşadığı ve acı haber üzerine Çorum'a hareket ettiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Eyvaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehidin yarın ilçeye gelmesini beklediklerini belirterek, "Yarın düzenlenecek törenin ardından şehidimizi son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve ilçe halkımızın başı sağolsun." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #çorum #alaca
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