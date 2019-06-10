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Şehit Halil Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un naaşı memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Halil Kurt son yolculuğuna uğurlandı

23 yaşındaki Şehit Onbaşı Halil Kurt son yolculuğuna memleketi Hatay’da uğurlandı.

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne yapılan terör saldırısında şehit oldu Uzman Onbaşı Halil Kurt. 

Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için Yeşil Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin naaşı cenaze töreninin ardından Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye
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