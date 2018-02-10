Harekatta şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca'nın Adana'daki ailesine acı haber ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın acı haberi, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Şehit Koca'nın, İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giden Kaymakam Alper Tanrısever ve askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti.



Şehidin anne ve babasının vefat ettiği, acı haberin kız kardeşi Zehra Koca'ya verildiği öğrenildi.



Şehit Koca'nın kız kardeşi, Türk bayrağını öperek gözyaşı dökerken, ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.



Bekar olduğu öğrenilden şehit Halis Koca'nın, 3 yıllık uzman çavuş olduğu bildirildi.