Harekatta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Karacaoğlu'nun Giresun'daki ailesine şehadet haberi verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun Giresun'daki baba ocağına acı haber ulaştı.



Karacaoğlu'nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki babaevine giden Kaymakam Mustafa Demir ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Süleyman ve anne Muazzez Karacaoğlu'na iletti.



Şehit haberini alan yakınları taziye için eve geldi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.



Kaymakam Demir ve askeri yetkililer, yine aynı ilçedeki Akyapı köyünde kendi ailesiyle yaşayan şehidin eşi Kıymet Karacaoğlu'na da şehadet haberini verdi.

Şehidin bir buçuk yıllık evli olduğu ve geçen yıl göreve başladığı öğrenildi.