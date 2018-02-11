Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen harekatta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Karacaoğlu'nun naaşı, askeri uçakla Erzincan'a getirilerek memleketi Giresun'a gönderildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun naaşı, askeri uçakla Erzincan'a getirilip memleketi Giresun'a gönderildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısında şehit düşen Karacaoğlu'nun (26) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan askeri uçakla Erzincan Havalimanı'na getirildi.



Şehidin naaşı getirilirken havalimanında bulunan annesi Muazzez, babası Süleyman, eşi Kıymet, kardeşleri Ramazan, Hakan ve Rabia Karacaoğlu ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Tören mangasınca uçaktan alınan, omuzlarda taşınarak Alucra Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesine gönderildi.



Havalimanında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Çamoluk Kaymakamı Mustafa Demir, Çamoluk Belediye Başkanı Musa Varıcı, diğer protokol üyeleri ile askeri erkan hazır bulundu.



Karacaoğlu'nun naaşı, ikindi namazı sonrası Çamoluk Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Çamoluk Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şehit Hamza Karacaoğlu’nun 3 yıl önce evlendiği ve biri kız 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.