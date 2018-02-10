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Şehit Hasan Kuş'un, Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı

Harekatta şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un şehadet haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine verildi

Şehit Hasan Kuş'un, Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un, Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Kuş'un Anamur ilçesi Kalınören Mahallesi'nde yaşayan annesi Ümmü ve babası Mehmet Ali Kuş'a şehadet haberi, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Cangökçe tarafından verildi.

Daha sonra şehidin kayınvalidesinin evine giden yetkililer, burada şehidin eşi Alime Kuş'a, kayınvalidesi Emine ve kayınpederi İbrahim Şefik'e acı haberi verdi.

Şehidin yakınları evlerine Türk bayrakları astı.

Bu arada şehidin 3 yaşında Ayşe isminde bir kızının olduğu, eşinin de öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #şehit
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