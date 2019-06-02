banner1005
Soldado, Fenerbahçe'ye veda etti
Soldado, Fenerbahçe'ye veda etti
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji uyardı
5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Şehit İbrahim Alıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İbrahim Alıcı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.

Şehit İbrahim Alıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye-İran sınırının Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki ağabeyi Oğuz Alıcı'nın evine getirilerek burada helallik alındı.

Anne Yeter Alıcı, "Ağlamayacağım. Düşmanları sevindirmeyeceğim. Ben savaşamam ama onlara çorba yaparım. Düşmanları şımartmayacağım." şeklinde ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi daha sonra Erbaa Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin tabutuna anne Yeter ve akrabaları sarılarak gözyaşı döktü.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi şehitlikte toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Ozan Balcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #Iğdır #şehit
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.