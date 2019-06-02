Şehit İbrahim Alıcı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.

Türkiye-İran sınırının Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.



Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki ağabeyi Oğuz Alıcı'nın evine getirilerek burada helallik alındı.



Anne Yeter Alıcı, "Ağlamayacağım. Düşmanları sevindirmeyeceğim. Ben savaşamam ama onlara çorba yaparım. Düşmanları şımartmayacağım." şeklinde ağıt yaktı.



Şehidin cenazesi daha sonra Erbaa Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin tabutuna anne Yeter ve akrabaları sarılarak gözyaşı döktü.



Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi şehitlikte toprağa verildi.



Cenazeye, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Ozan Balcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.