Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın Kocaeli'deki babaevinde yas var

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay'ın (27) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.



Güzeller Mahallesi'nde yaşayan baba Erol ve anne Gülhanım Ağçay'a acı haber, Kaymakam Mustafa Güler ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Haberi aldıktan sonra fenalaşan Gülhanım Ağçay'a ilk müdahale, 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.



Türk bayrağı asılan şehidin evine, akrabalarının yanı sıra vatandaşlar da taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.



AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehidin evine gelerek aileye başsağlığı diledi.



Şehit İlker Ağçay'ın 2 kız kardeşinin olduğu, babasının da nakliyecilik yaptığı öğrenildi.



Kaymakam Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin cenaze namazının yarın öğle vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınmasının planlandığını bildirdi.